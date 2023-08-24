Житель Смоленска жестоко избил палками двух девушек и попал на видео

В Смоленске запечатлели на видео жестокое избиение двух девушек на улице. Мужчина напал на них с палками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, все произошло рано утром 24 августа. По пока невыясненной причине россиянин набросился на двух дам и стал наносить по ним сильные удары. Причем он использовал не только руки и ноги, но и палки.

Ролик, на котором было зафиксировано насилие, распространился в социальных сетях. Также в полицию обратилась одна из пострадавших. После ее заявления сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Оказалось, что нападавшим являлся житель Десногорска 1988 года рождения.

Ранее в Москве уборщица магазина избила пенсионерку на улице. Причиной гнева женщины стало то, что старушка кормила голубей. Сначала пожилая россиянка не стала обращаться в полицию, но вечером ее состояние ухудшилось, и она сначала вызвала медиков, а затем написала заявление. Известно, что после столкновения с сотрудницей супермаркета у нее остались гематомы и ушибы на теле.