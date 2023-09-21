Девочка ушла на занятия в музыкальную школу и исчезла

Школьница пропала в центре Северной столицы, пока шла в музыкальную школу. Об этом сообщает Фонтанка.

20 сентября девочка ушла из дома на занятия. Через некоторое время ей позвонила мама, однако дочка не ответила на звонок, ее телефон был выключен. В музыкальной школе передали, что ребенок так и не дошел до учреждения.

Поисками школьницы занимаются волонтеры из отрада «ЛизаАлерт». Девочка выходила из дома в черной куртке, брюках и туфлях такого же цвета. С собой она взяла красную рубашку и черный рюкзак.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с рваной раной правой кисти. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Похожий случай был в Челябинске. Семилетнему мальчику отрезало часть пальца на детской площадке.