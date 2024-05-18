Девочка получила сильные ожоги: петербурженка посадила годовалую дочь на горячую плиту

В Санкт-Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение.

Женщина посадила дочь на горячую плиту в ночь в квартире дома № 194 по Проспекту Ветеранов в ночь на 18 мая. Девочка получила ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет 78.ru.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого мы писали, что сотрудники правоохранительных органов распространяют ориентировку на пропавшую в Краснодаре женщину. Перед исчезновением она бросила свою малолетнюю дочь в магазине.

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