Самочувствие ухудшилось не сразу: ребенок неделю проходил с иглой в желудке и умер

В Дагестане выясняются детали трагичного случая, жертвой которого стала девятимесячная девочка. Ребенок проглотил иглу, проходил с ней неделю, а после скончался на операционном столе, передает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Экстренная медицинская помощь потребовалась юной жительнице Махачкалы. Врачи, по данным СМИ, в ходе обследования обнаружили в желудке пациентки иглу.

Чтобы достать опасный предмет, медики решили прооперировать младенца. Однако спасти малышку не удалось — она скончалась на операционном столе.

По предварительной версии, родители девочки не заметили, как она проглотила иглу. При этом на самочувствии ребенка это сказалось не сразу, а лишь через время.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли мертвым восьмимесячного ребенка. Малыш захлебнулся рвотными массами после кормления.