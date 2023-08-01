Девочка криком спугнула насильника, который проник в частный дом

В Казани задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Он хотел совершить задуманное, но попался и не смог сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, все произошло на Карьерной улице. Мужчина был в микрорайоне с частными домами, выбрал один из них и решил туда зайти. Там он увидел девочку, к которой начал приставать. Испуганный ребенок закричал и стал звать на помощь. Взрослые были на улице, но услышали голос несовершеннолетней и прибежали на помощь.

Злоумышленник пытался скрыться, но у него ничего не получилось. Свидетели вызвали полицейских, которые его задержали. Подозреваемый не смог объяснить, зачем проник в дом.

Отмечается, что сейчас мужчину проверяют на вменяемость. Следственный комитет будет разбираться в этом деле.

Ранее мы писали о маньяке, который 14 лет держал в своем доме женщину. С ними жила еще и его мать. Она рассказала в суде, что никто не удерживал россиянку в плену. По ее словам, она жила в их доме по собственной воле.

Еще одна громкая история произошла в детском лагере в Анапе. Выяснилось, что пойманный полицейскими мужчина, который подозревается в серии изнасилований, искал и находил жертв в разных лагерях. Задуманное он проделывал ночью.