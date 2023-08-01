«Все двери открыты — выбегайте»: мать челябинского маньяка опровергла версию о заточении женщин сыном

Мать жителя Челябинской области, подозреваемого в похищении женщины, сделала заявление в суде. Она сообщила, что 14 лет никто не удерживал россиянку в плену. По ее словам, она жила в их доме по собственной воле. Об этом сообщает Life.ru.

72-летняя пенсионерка рассказала, что считала женщину, которую теперь все называют спасенной секс-рабыней, просто сожительницей своего сына. Она заверила, что никто насильно ее не удерживал, а дверь так и вовсе всегда была открыта. Оставаться в доме было лишь ее волей. А спустя 14 лет она покинула их и обвинила в похищении.

«Жила по своей воле. У нас все двери открыты — заходите, выбегайте», - заявила пожилая россиянка. Отметим, что она проходит по уголовной статье «Похищение». Ей грозит до 15 лет колонии.

К слову, сегодня, 1 августа, суд принял решение арестовать челябинского маньяка до конца сентября текущего года. Когда он об этом узнал, то не смог сдержать слез. За эти два месяца сотрудники правоохранительных органов планируют выяснить все детали многолетнего заточения россиянки.

Напомним, что женщина попала в плен в 2009 году. Со злоумышленником она познакомилась на автовокзале, после чего отправилась к нему домой и больше не смогла выйти. На протяжении 14-ти лет она подвергалась сексуальному насилию и выполняла все требования похитителя. Так, она вела хозяйство и ухаживала за пожилой матерью своего мучителя.