Опубликовано 07 ноября 2024, 14:321 мин.
Думали, что ели рыжики и опята: в Геленджике произошло массовое отравление грибами
Mash: в Геленджике произошло массовое отравление лесными грибами.
© Freepik
В Геленджике более 10 человек отравились лесными грибами. Они думали, что ели рыжики и опята.
О массовом отравлении сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, три человека попали в реанимацию. В больницу продолжают обращаться грибники.
У большинства обратившихся обнаружены симптомы почечной и печеночной недостаточности. Среди отравившихся беременная женщина и 77-летний пенсионер.
Всем стало хуже после употребления грибов. Они думали, будто ели рыжики и опята, но оказалось, что это были их ядовитые двойники.
Врачи пытаются стабилизировать состояние пациентов. Сейчас в городе сезон грибов, и в леса направились сотни человек.
Ранее сообщалось об отравлении россиян зефиром на мальтите.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева