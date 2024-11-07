Думали, что ели рыжики и опята: в Геленджике произошло массовое отравление грибами

В Геленджике более 10 человек отравились лесными грибами. Они думали, что ели рыжики и опята.

О массовом отравлении сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, три человека попали в реанимацию. В больницу продолжают обращаться грибники.

У большинства обратившихся обнаружены симптомы почечной и печеночной недостаточности. Среди отравившихся беременная женщина и 77-летний пенсионер.

Всем стало хуже после употребления грибов. Они думали, будто ели рыжики и опята, но оказалось, что это были их ядовитые двойники.

Врачи пытаются стабилизировать состояние пациентов. Сейчас в городе сезон грибов, и в леса направились сотни человек.

Ранее сообщалось об отравлении россиян зефиром на мальтите.