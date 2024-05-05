Девочка дважды попала в реанимацию: под Магаданом мать «пичкала» дочь психотропами

В Магаданской области девочка дважды попала в реанимацию, употребив психотропные препараты, которые ей дала мать. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

О случившемся следователям рассказала бабушка девочки. Она пояснила, что ее дочь давала внучке психотропные препараты, которые не были назначены врачом. Из-за этого ребенок дважды попадал в реанимацию.

Также на теле девочки заметили следы побоев. Компетентные органы при этом не предпринимали никаких действий, чтобы разобраться в случившемся.

Следственными органами СК России по Магаданской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге, где четырехлетняя девочка отравилась антидепрессантами матери.

До этого в Москве девятиклассницу госпитализировали с урока в Москве из-за отравления психотропами. Инцидент произошел на занятии в школе № 2045 в Зеленограде.