Отравилась психотропами: школьницу госпитализировали во время урока в Москве

Девятиклассницу госпитализировали с урока в Москве из-за отравления психотропами. Инцидент произошел на занятии в школе № 2045 в Зеленограде.

Одной из учениц резко стало плохо на уроке: она сильно покраснела. Учительница сразу же вызвала скорую помощь девочке. Школьницу увезли в ДГБ им. Филатова, где ей поставили диагноз «отравление психотропными веществами», пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Врачам девочка рассказала, что перед уроком зашла в туалет и выкурила электронную сигарету. Она утверждает, что не принимала никаких запрещенных веществ.

На данный момент проводится проверка. Врачи делают анализы, чтобы понять, как запрещенное вещество попало в организм ребенка. Полиция общается с семьей девочки.

На учете девочка не состояла, уроки не прогуливала. С поведением у нее также не было проблем.

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