Выпила антидепрессанты: четырехлетняя девочка отравилась таблетками матери в Петербурге

Четырехлетняя девочка в Санкт-Петербурге отравилась антидепрессантами матери. В тяжелом состоянии ребенка увезли в Филатовскую больницу.

Как пишет Peterburg 2, все произошло в квартире на Двинской улице. Девочка заболела ОРВИ и решила залезть в мамину аптечку, пока ее родительница спала. В итоге малышка достала антидепрессанты и съела их.

Ребенка увезли в больницу с признаками отравления. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Похожий случай ранее произошел в Москве. Полуторогодовалый мальчик съел таблетки для сердца, которые пила его мама. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

До этого сообщалось, что 14-летняя девочка оказалась в реанимации после попытки быстро похудеть при помощи препаратов до начала пляжного сезона.