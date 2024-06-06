Опубликовано 06 июня 2024, 16:22
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«Детское посольство» на ВДНХ загорелось после удара молнии
SHOT: «Детское посольство» на ВДНХ в Москве загорелось после удара молнии.
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Крыша здания «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась после удара молнии. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, в связи со случившемся были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада. На место ЧП уже прибыли пожарные, угрозы распространения огня нет.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы писали, что в Южноуральске местный житель погиб во время уборки контейнерной площадки. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также сообщалось, что в Свердловской области несовершеннолетние брат и сестра пропали в лесу. Сейчас местность прочесывают более 100 силовиков.