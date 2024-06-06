Разделились с дедушкой, чтобы найти дорогу домой: в свердловском лесу пропали брат и сестра

В Свердловской области объявлены поиски 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры. Дети пропали в лесу, когда разделились с дедушкой в поисках дома, передает Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

Брат и сестра пропали еще 5 июня. В тот день дети оказались в лесу под селом Байкалово. Их туда отвел дедушка. Во время прогулки они заблудились. Чтобы поскорее отыскать дорогу домой, родственники разделились. Несовершеннолетние с собаками отправились в одну сторону, а пожилой мужчина — в другую.

В итоге дедушке удалось выбраться из леса, а дети пропали. После этого родители мальчика и девочки обратились за помощью к стражам порядка. Сейчас местность под Байкалово прочесывают более 100 силовиков.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе третьи сутки разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. Последний раз ее видели вечером 31 мая.