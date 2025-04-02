Дети замолчали от горя: россиянка оставила дочерей сиротами, не пережив смерть мужа на СВО

В Хакасии женщина не пережила смерть мужа на СВО. У россиянки осталось две дочери.

Муж женщины погиб на СВО. Не справившись с переживаниями от потери супруга, россиянка умерла. Она так и не смогла смириться со статусом вдовы, сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

Вдова бойца умерла на глазах пятилетней и восьмилетней дочерей. Старшая девочка перестала разговаривать после случившегося. Сестры пережили сильнейшее потрясение.

С девочками сейчас работают психологи.

До этого в Египте на борту батискафа погибла семья врачей из Татарстана. Позже появилась информация, что женщине удалось спастись, ее имя внесли в списки по ошибке. У семьи пострадали дети в возрасте 10 и 15 лет.

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