Опека обвинила бабушку в краже денег у внука, осиротевшего после «Крокуса»

В Москве сотрудница органов опеки обвинила бабушку сироты, потерявшего родителей после теракта в «Крокус Сити Холл», в краже 100 тыс. рублей. Также она довела пенсионерку до слез.

Как сообщает «Регнум», атака на женщину произошла после неоднократных требований предоставить документы, о которых она не была осведомлена. Как рассказали агентству родственники мальчика, ответственная чиновница общалась с ними крайне грубо.

«Она звонила маме и говорила, что нужны какие-то документы, но внятно не рассказала, какие, не объясняла, что и как делать. Когда мама попросила её связаться со мной и объяснить, что от нас требуется, она начала кричать на маму и возмущаться, почему мама сама ничего не может сделать», — приводит детали тетя сироты, которая и является опекуном полуторогодовалого ребенка.

В итоге все необходимые справки удалось собрать в срок. Однако в семейном центре на бабушку мальчика буквально набросились.

«Она обвинила маму в растрате денежных средств со счета ее внука— буквально обвинила мою маму в воровстве! Говорила, что растрачено более 100 тыс. рублей! Все это на повышенных тонах и в грубой, агрессивной форме. Она довела маму до слез — мама разрыдалась и ушла», — приводит агентство слова дочери пострадавшей.

После этого была проведена проверка, которая показала, что никакой растраты на самом деле не было. Чиновница на запросы журналистов не ответила. Семья мальчика намерена обратиться в прокуратуру.

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