В Египте на борту батискафа погибла семья врачей из Татарстана: дети остались сиротами

В Египте на борту затонувшего туристического батискафа погибла семья врачей из Татарстана. Их несовершеннолетние дети также была на экскурсии, но им удалось выжить.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 15-летняя и 10-летняя девочки остались сиротами. Сейчас они находятся в больнице.

Известно, что 40-летний Равиль работал реаниматологом, его 38-летняя жена Кристина – педиатром. Оба работали в больнице в поселке Уруссу.

Семья прилетела на отдых в Египет 21 марта, они разместились в отеле Mirage Bay.

По данным очевидцев, трагедия на борту батискафа «Синдбад» началась через 40 минут после начала экскурсии. Судно ударилось о риф, и вода начала заливать салон. Семья врачей пыталась помочь детям и другим пассажирам. При этом внутри началась паника и давка. Люди не знали как себя вести на глубине, пытались покинуть судно через два выхода.

Ранее сообщалось, что на египетском курорте Хургада затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 граждан России, включая 15 несовершеннолетних. Число погибших россиян увеличилось до девяти, есть пропавшие без вести. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, они в критическом состоянии.