Десятки собак заживо сгорели в приюте под Екатеринбургом

Десятки собак заживо сгорели в приюте в пригороде Екатеринбурга Шувакише. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По данным источника, внутри помещения в момент пожара могли находиться до 50 животных. Предполагается, что спасти удалось лишь тех, кто содержался в вольерах.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Очевидцы уточнили, что владелица приюта и ее муж были госпитализированы с ожогами.

В настоящий момент пожар ликвидируют 22 сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области. Причина возгорания неизвестна.

Ранее стало известно, что на Камчатке собаки спасли сторожа охотничьей базы от нападения медведя.

Также сообщалось, что в пакистанском зоопарке обнаружили тело мужчины, забравшегося в вольер к тиграм.