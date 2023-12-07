В зоопарке нашли тело мужчины, забравшегося в вольер к тиграм, об этом сообщает mk.ru.

В зоопарке Пакистана нашли мертвого мужчину. По данным прессы, он забрался в вольер к тигру. Сотрудник, убиравший территорию, заподозрил неладное, заметив в вольере ботинки. Когда он зашел внутрь, увидел растерзанное тело неизвестного мужчины.

Чиновники провинции Пенджаб рассказали журналистам, что не догадываются о мотивах жертвы.

«Наша оценка на данный момент такова, что это, по-видимому, сумасшедший, потому что разумный человек не стал бы прыгать в логово», — объяснили они.

Сейчас по факту случившегося ведется расследование. Смотрители зоопарка отмечают, что хотя логово зверя охраняется, позади него есть лестница, с которой можно спрыгнуть как раз в вольер к хищникам.

Ранее мы писали о том, что в Хабаровском крае тигр убил пожилого мужчину и его собаку. Пенсионер сначала пошел на визг собаки в лес, а когда обнаружил пса мертвым, на него напал тигр.