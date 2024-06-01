Десятимесячная малышка из Серпухова стала жертвой изнасилования

В Серпухове госпитализировали 10-месячную девочку с многочисленными повреждениями. Предположительно, малышка стала жертвой изнасилования. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Травмы на теле ребенка заметила бабушка. Она вызвала бригаду скорой помощи, после чего девочку повезли в больницу. По предварительным данным, ребенка могли изнасиловать.

При этом родные младенца даже не предполагают, кто мог надругаться над девочкой.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 57-летний мужчина изнасиловал двух третьеклассниц. Известно, что гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за педофилию. Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Похожий случай произошел в Московской области. Россиянин заметил на улице шестиклассницу и предложил ей сесть с ним в машину. В какой-то момент мужчина начал угрожать ребенку, а потом затащил ее в салон автомобиля и изнасиловал. Когда девочка вернулась домой, она сразу рассказала обо всем случившемся родителям.