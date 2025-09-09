Десять учеников подмосковного колледжа отравились после обеда в столовой

Ученики подмосковного колледжа отравились после обеда в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, десять учеников четвертого класса почувствовали себя плохо после обеда в столовой. Врачи подозревают у них ротовирусную инфекцию и сальмонеллу.

В беседе с журналистами родители учеников заявили, что администрация школы не отменила занятия. Существует вероятность, что число потерпевших больше — в некоторых классах на уроки пришли три школьника.

Отмечается, что стоимость обучения в колледже стоит почти миллион в год.

