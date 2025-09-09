18 подростков-волонтеров отравились во время музыкального фестиваля на Сахалине

На Сахалине произошло массовое отравление волонтеров во время музыкального фестиваля. 18 подростков оказались в больнице, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент случился на фестивале «Крылья Сахалина», который проходил на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе. 17-летним волонтерам запретили брать с собой еду и воду, пообещав двухразовое питание на месте.

Синдромы отравление у школьников начали проявляться на третий день мероприятия. Сперва на плохое самочувствие пожаловалась одна девушка-волонтер. Об этом она написала в общий чат. Затем еще 17 молодых людей начали сообщать, что у них поднялась температура, началась диарея и общее недомогание.

Ближе к вечеру начали поступать обращение в инфекционное отделение местной больницы. Сами пострадавшие считают, что отравились курицей из фестивального меню.

Организаторы «Крыльев Сахалина» отказались от комментариев, но извинились за случившееся и сообщили, что прекратили сотрудничать с подрядчиком, поставляющим питание.

