От комментариев отказался: на сына актера из «Улиц разбитых фонарей» заявила в полицию экс-супруга

В полицию Санкт-Петербурга поступило обращение от бывшей супруги Степана Половцева. Его отец Александр Половцев известен благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей». Так, женщина обвинила экс-партнера в домогательствах сына, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мать ребенка утверждает, что это произошло, когда мальчику было три с половиной года. Он был в гостях у отца. Когда женщина обратилась к Половцеву с вопросом, тот заявил, что лишь чересчур усиленно помыл ребенка. После бывшая супруга Степана ограничила их общение.

Наследнику актера Половцев не понравилось, что экс-супруга установила ограничения и обратился в суд. Ребенку назначили психологическую экспертизу. Комментировать случившееся Степа не спешит — он отказался от общения с журналистами.

Ранее в Свердловской области дети обвинили вожатого санатория в домогательствах. Почти целый год они молчали об этом.