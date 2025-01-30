Московская школьница влюбилась в отчима-таджика и год скрывала связь от матери

14-летняя московская школьница влюбилась в отчима из Таджикистана и скрывала их связь от матери. Об этом 30 января сообщил «Регнум».

По данным агентства, девочка часто оставалась с 33-летним мужчиной ее матери, когда та уезжала по делам за границу. За время пребывания вдвоем они сблизились.

После ужина отчим остался с девочкой вдвоем в машине, где они начали целоваться. Это заметила мать девочки и устроила дочери допрос. Выяснилось, что эта ситуация не единичная, а противозаконная любовь между её дочерью и её супругом продолжается уже больше года. Женщина написала заявление в полицию", — рассказал источник агентства.

После этого женщина исследовала телефон дочери и обнаружила там переписки с отчимом, в которых респонденты многократно признавались друг другу в любви. Правоохранителям подросток рассказала, что хранила все в тайне ради безопасности молодого человека.

Ранее в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.