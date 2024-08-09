Cтрашная гибель: рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Уфе

Рабочего из Уфы зажевало в конвейер на птицефабрике из-за сортировщицы, которая ушла на обед. Подробности сообщает Telegram-канал «Маш Баташ».

Сортировщица ушла на обед и переключила ленту для сбора яиц в автоматический режим, никого об этом не предупредив. Пока женщина ела, ее коллеги ремонтировали оборудование.

В итоге одного из рабочих затянул механизм — он скончался на месте от полученных травм. Женщину приговорили к ограничению свободы на полтора года.

Ранее в Краснодаре судимый за убийство начальник сломал 11 ребер выпившему рабочему. В ходе выяснения обстоятельств случившегося им стало известно, что агрессивный мужчина был неоднократно судим. Его привлекали к ответственности за убийство, грабеж, хулиганство и заведомо ложный донос.

Также мы писали, что в Крыму погиб запутавшийся в проводах годовалый ребенок. В момент, когда случился инцидент, ребенок был один без присмотра родителей.