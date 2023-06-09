Все еще опасен: пермский маньяк вышел на свободу после 20 лет тюрьмы

Житель Перми Сергей Зайцев, который изнасиловал 48 и похитил четверых девушек, вышел на свободу после 20 лет тюрьмы. Маньяк до сих пор отрицает совершение всех преступлений.

Об этом сообщает Ura.ru

С 1994 по 2002 годы Сергей Зайцев, отец двоих детей и примерный семьянин, угрожая ножом, похищал девушек, которых впоследствии привозил в свой дом в поселке Крым. Все жертвы были изнасилованы. После того, как преступник отсидел полный срок, 22 декабря прошлого года его освободили.

В Кировском районе Перми, рядом с местным кинотеатром, он поджидал своих жертв в темное время суток. Зачастую он не довозил девушек до дачи, а насиловал их прямо в кустах.

После того, как одна из изнасилованных женщин сообщила о случившемся в полицию, сотрудники УГРО приехали в дом Зайцева и освободили там заложницу.

Одна из жертв, 17-летняя девушка, провела в яме на его участке 79 дней. Маньяк отрицал все преступления, сказал лишь, что хотел получить выкуп за похищенную. Поскольку Зайцев был аккуратен и не «следил», ни одна из жертв не забеременела.

Зайцев был признан виновным в 48 случаях изнасилования, пяти насильственных действиях сексуального характера и четырех похищениях. По словам сокамерника, в колонии с маньяком обходились жестоко. Также за период заключения оба его сына умерли.

В нашей стране есть много историй про маньяков. Так, один из них, Александр Комин из Кировской области сделал из своей теплицы темницу, в которой держал рабынь. Маньяк мечтал создать подземное царство. Комин и его сообщник признались в совершении четырёх убийств, незаконном лишении свободы ещё трёх человек, использовании рабского труда, незаконном предпринимательстве, изнасиловании и принуждении — за это маньяк получил пожизненный срок.

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