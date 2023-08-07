Еще одна жертва: мать челябинского маньяка сделала неожиданное признание в храме

Мать Владимира Ческидова из Челябинской области, который похитил молодую девушку и 14 лет держал ее в плену, устроила скандал в церкви. Об этом сообщает mk.ru.

Какое-то время назад женщина работала в трапезной местного храма. И вот накануне она решила снова прийти туда. Однако в церкви Ческидову видеть не хотели.

Прихожанки сразу высказали ей свое недовольство и спросили, зачем она вообще появилась в священном месте. В ответ на это мать челябинского маньяка неожиданно сказала, что тоже была заложницей своего сына.

«Я тоже жертва!» – заявила Ческидова.

После этого местные жительницы попросили батюшку запретить женщине приходить в храм.

Ранее мы писали, что челябинский маньяк слышал и видел голоса умерших родственников в тот самый день, когда его пленница смогла сбежать. Подобные галлюцинации могли возникнуть из-за образа жизни мужчины: Ческидов страдал от алкогольной зависимости.