Посинел и дышал с трудом: полуторагодовалый малыш подавился орехом и умер

Полуторагодовалый мальчик умер после похода с отцом в гости в Архангельской области. Ребенок проглотил грецкий орех, подавился и через некоторое время перестал дышать. Малыш скончался по пути в больницу, передает РЕН ТВ.

Трагичный случай произошел в рабочем поселке Обозерский. Вечером 3 января 29-летний отец привел сына в гости. Пока мужчина с приятелем распивал алкогольные напитки, мальчик проглотил грецкий орех и подавился.

Когда отец вернулся с ребенком домой, то мать заметила, что сын посинел и еле дышит. Родители испугались и вызвали скорую. Малыша экстренно госпитализировали, однако потом потребовалось перевезти его в другую больницу. По пути в медицинское учреждение несовершеннолетний скончался.

Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик умер после прогулки с бабушкой и дедушкой. У ребенка была аллергия на холод.