Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб ради лайков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети появилось видео, на котором популярный блогер бросил грудного ребенка в сугроб. Сперва Сергей высоко подбросил сына, а затем кинул его в гору снега. Публикация Косенко спровоцировала недовольство публики. Россияне пригрозили ему жалобой в опеку.

Примечательно, что сам Сергей положительно отнесся к ролику. Блогер назвал видео постановочным. Также Косенко отметил, что бросил в сугроб не сына, а куклу.

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