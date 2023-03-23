Четырехлетняя девочка посетила библиотеку в Петербурге и получила черепно-мозговую травму

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка посетила библиотеку и получила черепно-мозговую травму. Об инциденте сообщает портал 78.ru.

Известно, что ребенок уронил на себя стеллаж с книгами. В результате падения потерпевшая получила серьезные травмы, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Девочку экстренно госпитализировали в одну из местных больниц в состоянии средней тяжести.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Минске госпитализировали двух школьниц, застрявших по пояс в грязи во время прогулки. Дети находились на улице без присмотра родителей, это и стало следствием того, что они угодили в грунт и получили переохлаждение. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой подруга Дмитрия Свиргунова рассказала о клипе, ставшем пророческим для него. По словам девушки, они «все тонули вчера». Напомним, несколько дней назад стало известно о смерти основателя группы «Cream Soda». Мужчина решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса. В результате этого он провалился в воду. Тело Свиргунова уже нашли и опознали.