«Надо дождаться формирования рубца»: можно ли помочь мальчику, которому отчим рассек ножом губу в Кузбассе
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В Прокопьевске Кемеровской области отчим жестко изувечил 12-летнего пасынка. Он распорол ему ножом верхнюю губу до самого носа. Сейчас медики оказывают необходимо помощь ребенку. Некоторые специалисты утверждают, что восстановить губу не представляется возможным. Однако правозащитница Светлана Грачева поспешила опровергнуть это предположение. Она нашла врачей, которые готовы взяться за сложную операцию по преданию губе первоначального вида, а сайт «Страсти» связался с ними и узнал подробности лечения.
Но перед тем, как приступить к обсуждению этой темы, стоит отметить, что вопрос со срочным хирургическим устранением увечий не такой однозначный. Судмедэксперт Юрий Кириленков заявил, что с одной стороны, пластический хирург может посчитать целесообразным и перспективным более ранее устранение дефектов. С другой стороны, если стоит цель максимально ужесточить наказание причинителям вреда, то не стоит устранять «обезображивающие» рубцы и деформации лица до приговора. Ведь к моменту постановления приговора лицо ребенка может уже не быть так «обезображено» и данная часть статьи УК может быть не вменена. В таком случае сейчас следует направить все усилия на сокращение сроков расследования дела с целью более быстрого осуждения.
Обезображено лицо или нет — решает исключительно суд. Мы же, как судмедэксперты, устанавливаем только неизгладимость повреждений. Это когда последствия повреждений не исчезают без хирургических вмешательств. У пострадавшего мальчика неизгладимость повреждений лица очевидна уже сейчас, но для экспертного вывода следует дождаться формирования рубцов, что может занять до нескольких месяцев.
Юрий Кириленков
судмедэксперт
Также судмедэксперт отметил, что в подобных случаях, при наличии повреждений на лице несовершеннолетнего, ч.2 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждается следствием по факту, но впоследствии довольно часто суд, субъективно оценивая результат, может не посчитать их обезображивающими. В таком случае подсудимый не будет нести ответственность по ч.2 ст.111 УК в связи с умышленным причинением повреждений, вызвавшим неизгладимое обезображивание лица.
Однако, «обезображивание» — не единственный критерий, который можно применить в обоснование причинения тяжкого вреда здоровью этому мальчику, заключил эксперт.
Вероятно, ребенку не получится сразу же исправить внешность. По имеющимся в Сети фотографиям пока не удается точно установить, появились ли рубцы у пострадавшего ребенка или нет. Когда именно мальчик получил саму травму — пока тоже нельзя сказать. По данным следствия, это произошло в промежутке между маем и ноябрем текущего года.
Рубцы, как заявил челюстно-лицевой хирург Михаил Орджоникидзе, формируются в течение шести месяцев. Даже если рубец и начал уже созревать, то это не говорит о том, что он сформировался полностью.
Восстановление губы мальчика, по словам Орджоникидзе, допустимо. Однако говорить об этом можно будет только после осмотра. В Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где работает специалист, такими травмами активно занимаются.
Надо дождаться формирования рубца. Они формируются в течение шести месяцев. Если он начал созревать, то это не говорит о том, что он сформировался полностью. В нашем институте, конечно же, занимаются такими пациентами. У нас огромный опыт лечения таких патологий.
Михаил Орджоникидзе
челюстно-лицевой хирург
С тем, что губу мальчика можно восстановить, согласен пластический хирург Юсифзаде Рауф Вугар оглы. В беседе со «Страстями» он изучил фотографию пострадавшего ребенка и выразил мнение, что рубцы уже сформировались. В связи с этим предпринимать каких-либо экстренных мер не стоит. Лучше всего, по словам Рауфа, с ними работать на начальном этапе, а уже потом переходить к восстановлению формы.
К сожалению, как прежде уже не будет, различного рода повторяющиеся травмы приводят к необратимым рубцам. Но улучшить форму и восстановить возможно. Скорее всего, нужно будет в несколько этапов это выполнить. Точно все можно сказать, если очно осмотреть.
Юсифзаде Рауф Вугар оглы
Что касается отчима, который изувечил пасынка, то в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ ч.2 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по статье 111 УК РФ ч.2. По словам адвоката Тимура Харди, «истязание» — самая серьезная статья, инкриминируемая фигуранту. По ней же проходит и мать несовершеннолетнего.
Это самая серьезная статья, инкриминируемая задержанным. Максимальное наказание за истязание заведомо несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Кроме того, могут приплюсовать и наказание по другим инкриминируемым статьям. Поскольку женщина уже помещена под стражу, как и отчим, очень вероятно, что они получат по приговору суда, в случае признания судом их вины, реальные сроки лишения свободы. Вероятно, что это может быть срок в диапазоне до семи лет. Не исключено, что отчим все же получит большее наказание.
Тимур Харди
адвокат
При этом мать ребенка могут лишить родительских прав. По словам адвоката, у органов опеки есть все основания для этого, исходя из действий жительницы Кузбасса, зафиксированных следствием.
Жестокое обращение с ребенком, да еще и ставшее предметом разбирательства в уголовном процессе, станет однозначным основанием для органов опеки и попечительства добиваться в судебном порядке лишения женщины родительских прав. Но от обязанностей по содержанию ребенка в виде уплаты алиментов это ее не избавит.
Тимур Харди
адвокат
Уголовное дело в отношении горе-родителей должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня начала расследования. Однако, если дело сложное, а преступление тяжкое или особо тяжкое, следствие могут продлить до 12 месяцев, либо до 18 месяцев, что происходит в исключительных случаях.
Дело об истязании, вероятно, может затянуться, если, как считает судмедэксперт, следствие поставит задачу по всей строгости наказать злоумышленника и дождется образования рубцов.
О вопиющем случаи жестокости на Кузбассе высказалась правозащитница Светлана Грачева, которая занималась поиском врачей для мальчика. В настоящий момент она внимательно следит за этой историей.
Домашнее насилие всегда носит латентный характер, но имеет тяжелые последствия. В данной истории ребенок сам себя спас, сбежав от такого зверства. Я слежу за этой историей и делаю все, чтобы сейчас к данной беде подключились ведущие московские челюстно-лицевые хирурги совместно с пластическими.
Светлана Грачева
правозащитница