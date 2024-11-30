«Надо дождаться формирования рубца»: можно ли помочь мальчику, которому отчим рассек ножом губу в Кузбассе

Также судмедэксперт отметил, что в подобных случаях, при наличии повреждений на лице несовершеннолетнего, ч.2 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждается следствием по факту, но впоследствии довольно часто суд, субъективно оценивая результат, может не посчитать их обезображивающими. В таком случае подсудимый не будет нести ответственность по ч.2 ст.111 УК в связи с умышленным причинением повреждений, вызвавшим неизгладимое обезображивание лица.

Однако, «обезображивание» — не единственный критерий, который можно применить в обоснование причинения тяжкого вреда здоровью этому мальчику, заключил эксперт.

Вероятно, ребенку не получится сразу же исправить внешность. По имеющимся в Сети фотографиям пока не удается точно установить, появились ли рубцы у пострадавшего ребенка или нет. Когда именно мальчик получил саму травму — пока тоже нельзя сказать. По данным следствия, это произошло в промежутке между маем и ноябрем текущего года.

Рубцы, как заявил челюстно-лицевой хирург Михаил Орджоникидзе, формируются в течение шести месяцев. Даже если рубец и начал уже созревать, то это не говорит о том, что он сформировался полностью.

Восстановление губы мальчика, по словам Орджоникидзе, допустимо. Однако говорить об этом можно будет только после осмотра. В Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где работает специалист, такими травмами активно занимаются.