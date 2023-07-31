40-летний житель Ижевска заманил соседского мальчика в баню и надругался над ним

40-летний житель Ижевска заманил соседского мальчика семи лет в баню на территории дачного товарищества и надругался. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Завьяловского районного суда Удмуртской Республики.

Согласно заявлению, мужчина в день совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Он заманил беспомощного ребенка в баню в дневное время и совершил действия сексуального характера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал вину. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Мужчина будет в СИЗО до 28 сентября.

Из постановления суда также следует, что злоумышленник состоял на учете у психиатра.

Ранее в Самарской области 39-летний мужчина заманил девочку в дом мороженым и удерживал насильно. По предварительным данным, она не пострадала. Ребенка вовремя стала искать бабушка.