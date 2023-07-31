Ранее судимый мужчина приковал к мусорной урне избитую знакомую в Ленобласти

Жители Кировского района Ленинградской области нашли 28-летнюю девушку из Колпино в наручниках у подъезда. Помимо устройства на руках, незнакомка была сильно избита. Как позже выяснилось — знакомым, ранее судимым за грабеж и наркотики, пишет 47.News.

Появлению петербурженки у подъезда предшествовала пьяная драка. В ходе конфликта мужчина нанес жертве побои, а после приковал ее наручниками к мусорной урне. В таком состоянии девушку обнаружили случайные прохожие. Они вызвали на место инцидента сотрудников скорой помощи и правоохранителей.

Избитую жительницу Колпино госпитализировали с травмой головы и следами побоев на лице. Ее состояние оценивается как среднее. Сотрудники полиции тем временем задержали подозреваемых в совершении преступления — ими оказались 45-летний мужчина из Ленобласти и 32-летняя петербурженка.

Сейчас оба участника нападения находятся в отделении. Рядом с местом происшествия был найден обрез охотничьего ружья. Им, по всей видимости, злоумышленники угрожали своей жертве. По факту случившегося проводится проверка. На ее основании будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Северной столице женщина подвергалась нападению в лесу. Незнакомец избил и изнасиловал жертву, после чего сбежал.