Идеальный кандидат: педагог из Петербурга умоляла ученика стать отцом ее ребенка

45-летняя учительница из Санкт-Петербурга хотела родить от своего бывшего ученика. Женщина просила юношу стать донором спермы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, женщина вела у парня в шестом классе математику в школе во Всеволожском районе. Семья подростка переехала в Петербург, и он перешел в другое учебное заведение. Но учительница продолжала его преследовать.

Подросток, который сейчас уже в 11-м классе, рассказал, что, будучи шестиклассником, поставил лайк на видео учительницы в социальных сетях. Из-за этого женщина решила, что парень в нее влюблен. С того момента педагог начала следить за ним в Сети: спрашивала, как дела, желала здоровья, отправляла открытки. Все изменилось, когда юноша пошел в девятый класс. Тогда учитель заявила, что хочет от него ребенка. Школьник сразу же заблокировал ее в соцсетях, но она начала писать ему с фейковых страниц — приглашала на свидания под видом школьниц, а поздравительные открытки отправляла родителям ученика.

Семья мальчика утверждает, что в январе этого года женщина просила подростка стать донором спермы, так как мечтала родить от него ребенка. По словам учительницы, подросток был идеальной кандидатурой для этого. После этого родители обратились в полицию.

С учительницей на данный момент работают следователи. Возбуждено дело по статье о развратных действиях.

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