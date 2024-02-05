В Петербурге неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо водителю скорой, об этом сообщает «Фонтанка».

Работник скорой помощи пострадал после агрессии неизвестного мужчины. Бригада медиков прибыла по адресу Комендантский проспект, 21/2 на вызов. В момент, когда водитель оставался в машине, к нему подошел мужчина и брызнул в лицо перцовым баллончиком.

После этого водитель обратился к медикам, которые диагностировали у мужчины химические ожоги глаз. 55-летний пострадавший отправился домой. Сейчас нападавшего ищут правоохранительные органы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали о том, что россиянина избили на глазах у его ребенка из-за парковки около детсада. Уточняется, что это не первая перепалка мужчин — около месяца назад они уже ругались из-за парковочного места, однако тогда до рукоприкладства не дошло.