Бывшего сотрудника холдинга Собчак Александра Макашенеца* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск Александра Макашенца*(признан иноагентом на территории РФ) — ведущего YouTube-канала «Популярная политика», запущенного сотрудниками ФБК** (признан экстремистской организацией, деятельность в РФ запрещена). Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В карточке сказано, что ведущий разыскивается по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск. Особые приметы также не указаны.

До работы в ФБК**Александр Макашенец* являлся сотрудником медиахолдинга журналистки Ксении Собчак — «Осторожно, Media». Последние несколько лет журналист проживает за пределами России.

Ранее мы писали, что МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*** (признана иноагентом на территории РФ). Позднее выяснилось, что знаменитость объявили в розыск за публичную пропаганду терроризма с использованием Интернета.

Также сообщалось, что уехавший в Казахстан рэпер Скриптонит продолжает зарабатывать миллионы в России.

*(признан иноагентом на территории РФ) **(признан экстремистской организацией, деятельность в РФ запрещена)