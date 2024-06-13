Mash: уехавшую из РФ телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск

Телеведущую Татьяну Лазареву*(признана иноагентом на территории РФ) объявили в розыск. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, информация о розыске Лазаревой* появилась на сайте МВД. Правоохранители предоставили фото артистки, основные данные о ней. Также указана причина розыска – уголовное дело.

Напомним, что в отношении Татьяны* ранее проводилась проверка после ее слов о беспилотниках на территории России. Тогда специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не нашли нарушений законодательства.

К слову, из России Лазарева* уехала в 2022 году. Она перебралась в Испанию, откуда начала негативно высказываться о своей стране. И несмотря на то, что сама она жаловалась на жизнь за границей, возвращаться в РФ она не планирует. Телеведущая делилась, что у нее нет поводов приезжать в Москву.

Ранее музыкант Юрий Лоза призвал не тиражировать высказывания Татьяны Лазаревой* и окончательно забыть о ней.

*(Признана иноагентом на территории РРФ)