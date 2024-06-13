Уехавший в Казахстан рэпер Скриптонит продолжает зарабатывать миллионы в России

Уехавший в 2022 году в Казахстан рэп-исполнитель Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, продолжает зарабатывать в России. Музыкант выступил против СВО и заявил, что не будет больше давать концерты в России, однако принадлежащая ему студия звукозаписи Musica36 работает до сих пор.

Как пишет Telegram-канал Mash, доход лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Данных за 2022 год нет, но налоги компании рэпера за этот период составили 3,5 миллиона рублей.

Для сравнения, в 2021 году выручка Musica36 составила 271,1 миллиона рублей, а чистая прибыль – 48,8 миллиона рублей.

Кроме того, Скриптонит не спешит закрывать свое ИП, которое также продолжает приносить ему деньги.

Ранее стало известно, что уехавший из России Илья Лагутенко заработал на своем бизнесе 19,3 миллиона рублей. У него есть действующее ИП, на которое зарегистрировано шесть товарных знаков. Кроме того, артист является учредителем ООО «Лагуна», 71% которой принадлежит матери Лагутенко — Елене Кибиткиной.