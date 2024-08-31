Бывшая яхта Сулеймана Керимова протаранила судно с пассажирами в Турции

90-метровая суперяхта ICE, принадлежавшая ранее бизнесмену Сулейману Керимову, протаранила судно с пассажирами в Турции. Столкновение произошло неподалеку от Бодрума.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на яхте A. MEY находилось 10 человек, среди них были дети. У судна поврежден корм, а суперъяхта ICE получила лишь небольшую царапину на носке.

Стоимость яхты, построенной в 2005 году, составляет 150 млн рублей. Она принадлежала миллиардеру до 2015 года. После Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Италии яхта вдовы предпринимателя Стива Джобса врезалась в корабль мексиканского миллиардера Рикардо Салинасу. Столкновение произошло у берегов Неаполя.

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