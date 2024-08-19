Мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты у берегов Сицилии

Мультимиллионер Майк Линч пропал у берегов Сицилии. Он оказался на борту парусного судна, которое попало в смерч. Об этом сообщает Telegraph.

По данным источника, «британский Билл Гейтс» отдыхал на яхте вместе с другими туристами на борту. Однако в этот день была непогода, из-за чего произошло крушение. Судно оказалось затоплено около 5 часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо, а мультимиллионер пропал без вести. Пока его местонахождение все еще неизвестно.

Отметим, что спасатели также сообщают об еще пятерых пропавших. Их сейчас ищут. Известно, что один из туристов погиб. Жена Линча спаслась.

Другая информация по спасательной операции пока неизвестна.

К слову, Майкл Линч разбогател, когда основал компанию Autonomy. Предприятие занималось разработкой ПО.

Ранее в горах Пакистана без вести пропал альпинист из России. Во время восхождения на группу туристов обрушилось «ледяное образование».