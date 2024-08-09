Яхта вдовы Стива Джобса врезалась в корабль миллиардера: общая стоимость лайнеров 22 млрд рублей

В Италии яхта вдовы предпринимателя Стива Джобса врезалась в корабль мексиканского миллиардера Рикардо Салинасу. Подробности инцидента сообщает газета The Daily Beast.

По данным источника, все произошло с судном Лорен Пауэлл у берегов Неаполя. На кадры попал момент, когда 78-метровая яхта Venus медленно ударилась об 105-метровое транспортное средство Lady Moura. Люди на корабле миллиардера пытались предотвратить столкновение и кричали со свистом, чтобы привлечь внимание. Но происшествия не удалось избежать.

«Я хотел бы знать, что делали капитан и команда, что они не увидели перед собой яхту размером с мою», — высказался мексиканский миллиардер Салинасу.

Отмечается, что лайнеры, общая стоимость которых составляет 265 миллионов долларов (около 22 миллиардов рублей), столкнулись друг с другом из-за сильного ветра. Но в ходе инцидента никто не пострадал. Капитаны кораблей во время встречи обсудили детали ремонта, который потребуется сторонам.

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