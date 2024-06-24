«Будьте осторожны»: блогер Хасбик отреагировал на теракты в Махачкале и Дербенте

Популярный российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на теракты в Махачкале и Дербенте. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.

Знаменитость выразил соболезнования семьям жертв терактов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также уточнил, что «такие чудовищные акты» не имеют ничего общего с исламом.

«Пусть Аллах убережет наш край и весь мир от всего плохого. <…> Будьте осторожны», - поделился Магомедов.

Накануне вооруженные люди напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. Также в Махачкале был атакован пост ДПС. По данным СМИ, в результате теракта в Дагестане погибли свыше 15 полицейских и несколько мирных жителей, в их числе священнослужитель отец Николай. Ликвидированы шесть боевиков.

Позднее задержанный после теракта глава Сергокалинского района Дагестана рассказал на допросе, что его дети были ваххабитами.

Также сообщалось, что священник Николай Котельников был одной из главных целей террористов в Дербенте.