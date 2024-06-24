Задержанный после теракта глава Сергокалинского района Дагестана заявил на допросе, что его дети были ваххабитами

Задержанный глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил на допросе, что некоторые из его детей были ваххабитами - последователями религиозного течения за «очищение» ислама. При этом сам он об этом знал уже несколько лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, у Омарова восемь детей, и некоторые из них, а также племянник поддерживали ваххабит. Отец, по его словам, их не понимал, как и другие члены семьи. Самым радикальным из последователей течения, как утверждает Магомед, был сын, которого ликвидировали в ходе контртеррористической операции, Осман.

Глава одного из районов Дагестана также подчеркнул, что уже долгое время не поддерживал общение с сыновьями. Другие подробности допроса пока не раскрываются.

Напомним, что 23 июня в Дербенте и Махачкале практически в одно время произошли вооруженные нападения на храм и синагогу, в ходе которых, предварительно, были убиты 19 человек. Из них 15 полицейских. Шесть террористов были ликвидированы.

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