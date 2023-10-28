Бросили на вокзале: ведется расследование по оставленному новорожденному малышу

В одном из поселков Челябинской области был найден новорожденный ребенок, оставленный на платформе железнодорожного вокзала.

Как пишет Telegram-канал «Новости Челябинска», маленькую девочку экстренно госпитализировали. Врачи обнаружили, что у ребенка вирусная пневмония.

Сотрудники местной полиции сообщают, что девочке не больше месяца. В настоящее время проводится расследование и ведется поиск родителей ребенка. Местные жители и свидетели, которые нашли младенца, уже опрошены.

Отмечается, что после выписки из больницы ребенок будет направлен в дом малютки, где ему окажут необходимую помощь и заботу.

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