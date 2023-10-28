В Петербурге задержали мужчину, который приставал к детям на уличной площадке, об этом сообщает 78.ru.

В полицию Санкт-Петербурга обратились родители несовершеннолетних детей, которые рассказали о подозрительном мужчине, пристававшем к их детям. По данным журналистов, неизвестный сначала домогался двух девочек семи и восьми лет, которые играли на детской площадке во дворе дома. Все произошло около 10 часов вечера в июне. Тогда злоумышленнику удалось скрыться.

В следующий раз такая же ситуация произошла несколько месяцев спустя в том же дворе. Около шести часов вечера мужчина начал приставать к девятилетней девочке. В итоге подозреваемого в домогательствах удалось задержать. Им оказался 41-летний мужчина. Сейчас правоохранители проверяют, мог ли он быть причастен к другим похожим преступлениям.

Ранее мы писали о том, что 64-летний тренер домогался несовершеннолетней ученицы в Челябинске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».