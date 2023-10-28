Школьница оказалась в больнице после встречи с рыжим насекомым

15-летняя девочка из Лондона попала в больницу с септическим шоком после укуса муравья.

Как сообщает Daily Mail, старшеклассница была укушена рыжим муравьем в собственном доме. Спустя время она поняла что рану на руке не заживает, что вскоре стало источником инфекции.

Девочку немедленно госпитализировали, однако в больнице у нее развился септический шок. Она провела несколько дней в отделении реанимации. По словам матери пострадавшей, семья давно пытается избавиться давиться от рыжих муравье, но безуспешно.

Врачи наблюдают за состоянием школьницы, которая получила психологическую травму и не хочет возвращаться в дом, где ее постоянно атакуют насекомые. Семья сейчас предпринимает дополнительные меры для уничтожения муравьев и создания безопасной обстановки для девочки.

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