Бросалась яблоками с балкона и ударила: мать напала на девочку из-за замечания ее сыну

В Подмосковье мать набросилась на девочку, которая сделала замечание ее сыну. Женщина накричала на ребенка и ударила его. Кадры публикует 360.ru.

По данным источника, на детской площадке проводили время несколько детей. Девочка со своей подругой купили водные пистолеты и стали играть с двумя мальчиками. Один из них нецензурно выругался, девочка сделала ему замечание. Он ударил ее.

Мать мальчика услышала крики и стала бросать в детей яблоки с балкона. Позже она вышла на улицу и набросилась на девочку с криками, ударив ее. Видео оказалось в распоряжении журналистов.

Старшая по дому сообщила, что родители мальчика постоянно ругаются матом. Видимо, ребенок услышал и запомнил нецензурную брань.

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