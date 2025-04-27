Россиянок ограбили и жестоко избили на Кубе: на крики никто не реагировал

В Гаване избили и ограбили двух российских туристок. У одной из них вырвали сумку с документами и деньгами.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, две подруги прилетели в отпуск на Кубу и остановились в отеле Варадеро. 12-дневный тур им обошелся в 360 тыс. рублей. Девушки взяли двухдневную экскурсию в Гавану – ее стоимость на человека составила $250.

Гид убедил девушек, что по столице Кубы можно гулять и днем, и вечером, ничего не боясь. Туристки отправились по улицам Гаваны после экскурсии. Внезапно двое неизвестных подошли к россиянкам и начали вырывать у них сумки. На крики никто не отреагировал. Хулиганам удалось силой отобрать личные вещи, включая паспорта, избив девушек.

Когда пострадавшие туристки вернулись в отель, им никто не помог обработать раны. Одной из россиянок пришлось оформить свидетельство на выезд.

Всем отдыхающим девушки посоветовали соблюдать правила безопасности и стараться передвигаться на такси, а также брать минимум ценных вещей.

Ранее в Москве девушка избила сковородкой и ограбила парня после первого свидания.