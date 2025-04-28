Известны детали отравления 10-месячного ребенка электронной сигаретой

В Подмосковье 10-месячный ребенок отравился парами электронной сигареты и попал в больницу. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, ребенок был госпитализирован с судорогами и ингаляционным отравлением. Он поступил в Орехово-Зуевскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

«После вдыхания электронной сигареты появились судороги», — отметил собеседник.

Как сообщает mk.ru, все произошло случайно. Малыш воспитывается в благополучной семье. В момент инцидента он был на диване с родителями. У отца выпала электронная сигарета, которая находилась в кармане. Ребенок заметил ее и подобрал, а после вдохнул. У него начались судороги.

Отмечается, что младенец находится в удовлетворительном состоянии. Его здоровью ничего не угрожает. По словам медиков, в состав электронной сигареты входили никотиносодержащие вещества. Именно поэтому у грудничка случилась такая реакция.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий рассказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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