В Нижнем Новгороде начался суд по делу врача, который вводил пациентам с раком обычный физраствор

В Нижнем Новгороде начался суд над врачом, которого обвинили в использовании физраствора вместо лекарств для пациентов с раком. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Обвиняемый – бывший заведующий онкологическим отделением, номинант премии «Врач года».

По данным следствия, с ноября 2022 года по июль 2023-го медик давал указания медсестрам на ввод инъекций физраствора пациентам с раком. Кому-то доставался физраствор, другим – разбавленный дорогостоящий препарат. Предположительно, врач делал это ради выгоды, так как цена лекарства составляла сотни тысяч рублей.

Близкие и коллеги не верят, что врач мог такое сделать. Он отдал профессии 30 лет.

Ранее сообщалось, что у британского монарха Карла III нашли рак. На время 75-летний правитель будет вынужден отойти от дел. Семья в курсе болезни. Общественности сообщили об этом публично, чтобы избежать спекуляций.