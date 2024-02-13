Россиянин в больнице вогнал ложку себе в глаз

В городе Алатырь Чувашской Республики пациент с «белой горячкой» набросился на соседа по палате, а затем схватил ложку и вогнал ее в глаз. Мужчина выжил, но столкнулся с частичной парализацией.

Об этом говорится в сообщении ЦРБ Алатырского района во «ВКонтакте». Пациент поступил с обострением панкреатита и лечился в хирургическом отделении. Внезапно у него случилась «белая горячка».

В этом состоянии мужчина набросился на соседа, затем взял ложку и воткнул в глаз. Врачи были рядом и быстро оказали помощь: ему не только спасли жизнь, но и сохранили зрение.

На место вызвали нейрохирурга, провели необходимые обследования, включая рентген и компьютерную томографию.

Травма не прошла бесследно: у мужчины наступила частичная парализация, его ждет реабилитация.

Ранее сообщалось, что в челябинской поликлинике пациент разгромил кабинет врача, требуя признать себя инвалидом. В результате пациента передали полиции.