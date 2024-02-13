Россиянин в больнице вогнал ложку себе в глаз
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В городе Алатырь Чувашской Республики пациент с «белой горячкой» набросился на соседа по палате, а затем схватил ложку и вогнал ее в глаз. Мужчина выжил, но столкнулся с частичной парализацией.
Об этом говорится в сообщении ЦРБ Алатырского района во «ВКонтакте». Пациент поступил с обострением панкреатита и лечился в хирургическом отделении. Внезапно у него случилась «белая горячка».
В этом состоянии мужчина набросился на соседа, затем взял ложку и воткнул в глаз. Врачи были рядом и быстро оказали помощь: ему не только спасли жизнь, но и сохранили зрение.
На место вызвали нейрохирурга, провели необходимые обследования, включая рентген и компьютерную томографию.
Травма не прошла бесследно: у мужчины наступила частичная парализация, его ждет реабилитация.
Ранее сообщалось, что в челябинской поликлинике пациент разгромил кабинет врача, требуя признать себя инвалидом. В результате пациента передали полиции.