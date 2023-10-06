Россиянин почувствовал себя плохо в самолете и умер до посадки

Россиянин 1978 года рождения скончался в самолете на рейсе Москва-Ташкент. Он почувствовал себя плохо и умер до вынужденной посадки.

Происшествие случилось на борту Uzbekistan Airways. Экипаж посадил лайнер в аэропорту Ургенча.

Несмотря на это, мужчина скончался до приземления. Самолет через два часа направился в пункт назначения – Ташкент. На борту находились 235 человек, уточняет РИА Новости.

21 мая сообщалось о смерти мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. 46-летний чиновник почувствовал недомогание в самолете. Он летел в Россию из Кубы, куда был отправлен в командировку.

Борт с Кучеренко экстренно посадили в Минеральных Водах. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Напомним, что в браке с артисткой Кучеренко находился с 2005 года. Через два года после регистрации отношений в семье родился ребенок.